РФ пытается войти в Константиновку и сбрасывает на город КАБы. Там тысячи мирных жителей
Константиновка (Фото: Сухопутные войска ВСУ / Facebook)

Российские оккупационные войска усилили штурмы и обстрелы Константиновки управляемыми авиационными бомбами с "огромным зарядом", сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины. По данным Донецкой областной военной администрации, в городе находится около 4800 мирных жителей.

Воспользовавшись погодными условиями, российские войска пытаются войти в Константиновку. Враг осуществляет пешие штурмы и пытается заехать на военной технике. Им противостоят Силы обороны Украины, в частности, воины 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", которые не дают россиянам подойти к городу вплотную.

Эвакуация также опасна, поскольку на выездах из города и на основных дорогах находится множество сгоревших автомобилей. Военные поделились несколькими фотографиями города.

РФ пытается войти в Константиновку и сбрасывает на город КАБы. Там тысячи мирных жителей
Ситуация в Константиновке (Фото: 93-я ОМБр
РФ пытается войти в Константиновку и сбрасывает на город КАБы. Там тысячи мирных жителей
Донецкая область, Константиновка (Фото: 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" / Facebook)
РФ пытается войти в Константиновку и сбрасывает на город КАБы. Там тысячи мирных жителей
Константиновка (Фото: 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" / Facebook)
РФ пытается войти в Константиновку и сбрасывает на город КАБы. Там тысячи мирных жителей
Донецкая область, Константиновка (Фото: 93-я отдельная механизированная бригада
РФ пытается войти в Константиновку и сбрасывает на город КАБы. Там тысячи мирных жителей
Константиновка, Донецкая область (Фото: 93-я отдельная механизированная бригада
РФ пытается войти в Константиновку и сбрасывает на город КАБы. Там тысячи мирных жителей
Константиновка (Фото: 93-я отдельная механизированная бригада
  • 11 октября россияне сбросили авиабомбу на храм в Константиновке. На его территории находились мирные жители. В результате атаки погибли два человека, еще несколько получили ранения.
  • 8 ноября россияне с помощью дрона ударили в Константиновке по автомобилю гуманитарной помощи с иностранными журналистами. В автомобиле находились два волонтера и иностранные журналисты.
  • 12 ноября враг пытался прорваться в город. Украинские защитники сорвали эту попытку.
Донецкая областьевакуацияконстантиновка