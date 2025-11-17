РФ пытается войти в Константиновку и сбрасывает на город КАБы. Там тысячи мирных жителей

Из-за обстрелов города становится невозможной эвакуация – на дорогах города и в его окрестностях большое количество сгоревших машин

Константиновка (Фото: Сухопутные войска ВСУ / Facebook)

Российские оккупационные войска усилили штурмы и обстрелы Константиновки управляемыми авиационными бомбами с "огромным зарядом", сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины. По данным Донецкой областной военной администрации, в городе находится около 4800 мирных жителей.

Воспользовавшись погодными условиями, российские войска пытаются войти в Константиновку. Враг осуществляет пешие штурмы и пытается заехать на военной технике. Им противостоят Силы обороны Украины, в частности, воины 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", которые не дают россиянам подойти к городу вплотную.

Эвакуация также опасна, поскольку на выездах из города и на основных дорогах находится множество сгоревших автомобилей. Военные поделились несколькими фотографиями города.

Ситуация в Константиновке (Фото: 93-я ОМБр

Донецкая область, Константиновка (Фото: 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" / Facebook)

Константиновка (Фото: 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" / Facebook)

Донецкая область, Константиновка (Фото: 93-я отдельная механизированная бригада

Константиновка, Донецкая область (Фото: 93-я отдельная механизированная бригада

Константиновка (Фото: 93-я отдельная механизированная бригада