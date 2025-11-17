РФ пытается войти в Константиновку и сбрасывает на город КАБы. Там тысячи мирных жителей
Российские оккупационные войска усилили штурмы и обстрелы Константиновки управляемыми авиационными бомбами с "огромным зарядом", сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины. По данным Донецкой областной военной администрации, в городе находится около 4800 мирных жителей.
Воспользовавшись погодными условиями, российские войска пытаются войти в Константиновку. Враг осуществляет пешие штурмы и пытается заехать на военной технике. Им противостоят Силы обороны Украины, в частности, воины 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", которые не дают россиянам подойти к городу вплотную.
Эвакуация также опасна, поскольку на выездах из города и на основных дорогах находится множество сгоревших автомобилей. Военные поделились несколькими фотографиями города.
- 11 октября россияне сбросили авиабомбу на храм в Константиновке. На его территории находились мирные жители. В результате атаки погибли два человека, еще несколько получили ранения.
- 8 ноября россияне с помощью дрона ударили в Константиновке по автомобилю гуманитарной помощи с иностранными журналистами. В автомобиле находились два волонтера и иностранные журналисты.
- 12 ноября враг пытался прорваться в город. Украинские защитники сорвали эту попытку.
Комментарии (0)