Россияне ударили авиабомбой по храму в Константиновке: есть погибшие и пострадавшие – фото

Фото: Telegram Вадима Филашкина

В Константиновке Донецкой области россияне сбросили авиабомбу на храм, на территории которого находились гражданские жители – погибли два человека, есть пострадавшие. Об этом сообщила областная полиция.

"Сегодня в 10:39 россияне сбросили бомбу "ФАБ-250" с универсальным модулем планирования и коррекции на храм, на территории которого находились гражданские лица. Погибли двое мужчин 49 и 56 лет. Ранения получили двое мужчин, 47 и 74 года, и две женщины, 56 и 62 года. Младшая пострадавшая находится в тяжелом состоянии, у нее травматическая ампутация руки", – рассказали правоохранители.

Также, добавила полиция, на месте обстрела обнаружили двухлетнего мальчика: "Ребенок находился в горящем городе вместе с отцом-священником. Мать малыша убило вражеским ударом на прошлой неделе".

Во время другого авиаудара по городу, произошедшего в 10:50, получила ранения еще одна женщина 54 лет.

"Сотрудники полиции забирали раненых и ребенка под обстрелом. Каждые несколько минут на полицейских пикировали дроны, из-за чего приходилось рассредотачиваться и прятаться, однако миссия была выполнена: все пострадавшие доставлены в больницу, а ребенок – в шелтер. Решается вопрос об эвакуации семьи в безопасный регион", – добавили в сообщении.

Фото: Telegram Вадима Филашкина

Фото: Telegram Вадима Филашкина

Глава обладминистрации Вадим Филашкин сообщил, что ранения получили отец и дедушка мальчика, и что ребенок эвакуирован в Краматорск.

"Оставаться с ребенком в нескольких километрах от линии фронта – это верх безответственности! Не бережете себя – то поберегите хотя бы своих детей! Они заслуживают жизни!", – отметил чиновник, опубликовав контакты для эвакуации.

Фото: Telegram Вадима Филашкина

Руководитель городской военной администрации Константиновки Сергей Горбунов сообщил, что первый удар пришелся по территории Иова Почаевского храма Горловской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата – поврежден фасад здания. Вследствие второго удара авиабомбой ФАБ-250 взрывная волна повредила девять частных домов.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак написал, что в результате атаки по Константиновке погибла четырехлетняя девочка и священник, который пытался спрятать ребенка в храме. Впоследствии он добавил, что священник выжил. В сообщении полиции, ОВА и городской администрации гибель ребенка не упоминается.