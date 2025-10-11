Росіяни вдарили авіабомбою по храму у Костянтинівці: є загиблі та постраждалі – фото

Фото: Telegram Вадима Філашкіна

У Костянтинівці Донецької області росіяни скинули авіабомбу на храм, на території якого перебували цивільні жителі – загинули двоє осіб, є постраждалі. Про це повідомила обласна поліція.

"Сьогодні о 10:39 росіяни скинули бомбу "ФАБ-250" з універсальним модулем планерування та корекції на храм, на території якого перебували цивільні особи. Загинули двоє чоловіків 49 і 56 років. Поранення отримали двоє чоловіків, 47 і 74 роки, та дві жінки, 56 і 62 роки. Молодша постраждала перебуває у важкому стані, у неї травматична ампутація руки", – розповіли правоохоронці.

Також, додала поліція, на місці обстрілу виявили дворічного хлопчика: "Дитина перебувала в палаючому місті разом з батьком-священником. Матір малюка вбило ворожим ударом минулого тижня".

Під час іншого авіаудару по місту, що стався о 10:50, зазнала поранень ще одна жінка 54 років.

"Співробітники поліції забирали поранених і дитину під обстрілом. Кожні кілька хвилин на поліцейських пікірували дрони, через що доводилось розосереджуватись і ховатись.Проте місію було виконано: всіх постраждалих доставлено в лікарню, а дитину – до шелтеру. Вирішується питання щодо евакуації родини в безпечний регіон", – додали у повідомленні.

Глава обладміністрації Вадим Філашкін повідомив, що поранення отримали батько та дідусь хлопчика, і що дитину евакуйовано до Краматорську.

"Залишатися із дитиною за кілька кілометрів від лінії фронту – це верх безвідповідальності! Не бережете себе – то побережіть хоча б своїх дітей! Вони заслуговують на життя!", – зауважив чиновник, опублікувавши контакти для евакуації.

Керівник міської військової адміністрації Костянтинівки Сергій Горбунов повідомив, що перший удар прийшовся по території Іова Почаївського храму Горлівської єпархії Української православної церкви Московського патріархату – пошкоджено фасад будівлі. Уналідок другого удару авіабомбою ФАБ-250 вибухова хвиля пошкодила дев’ять приватних будинків.

Водночас глава Офісу президента Андрій Єрмак написав, що унаслідок атаки по Костянтинівці загинула чотирирічна дівчинка та священник, що намагався сховати дитину у храмі. Згодом він додав, що священник вижив. У повідомленні поліції, ОВА та міської адміністрації загибель дитини не згадується.