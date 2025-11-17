Росія намагається зайти у Костянтинівку і закидає КАБами. Там ще тисячі цивільних – фото

Через обстріли міста стає неможливою евакуація – на дорогах міста та на околицях велика кількість спалених машин

Костянтинівка (Фото: Сухопутні війська ЗСУ / Facebook)

Російські окупаційні війська посилили штурми та обстріли Костянтинівки керованими авіаційними бомбами з "величезним зарядом", повідомили в Сухопутних військах Збройних Сил України. За даними Донецької обласної військової адміністрації, в місті перебуває близько 4800 цивільних осіб.

Користуючись погодними умовами, російські війська намагаються зайти у Костянтинівку. Ворог здійснює піші штурми й пробує заїхати військовою технікою. Йому протистоять Сили оборони України, зокрема воїни 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр", які не дають росіянам наблизитись до міста впритул.

Евакуація також є небезпечною, оскільки на виїзді з міста й на основних дорогах перебувають численні спалені автівки. Військові поділились декількома фотографіями міста.

Ситуація в Костянтинівці (Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)

