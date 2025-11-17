Росія намагається зайти у Костянтинівку і закидає КАБами. Там ще тисячі цивільних – фото
Російські окупаційні війська посилили штурми та обстріли Костянтинівки керованими авіаційними бомбами з "величезним зарядом", повідомили в Сухопутних військах Збройних Сил України. За даними Донецької обласної військової адміністрації, в місті перебуває близько 4800 цивільних осіб.
Користуючись погодними умовами, російські війська намагаються зайти у Костянтинівку. Ворог здійснює піші штурми й пробує заїхати військовою технікою. Йому протистоять Сили оборони України, зокрема воїни 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр", які не дають росіянам наблизитись до міста впритул.
Евакуація також є небезпечною, оскільки на виїзді з міста й на основних дорогах перебувають численні спалені автівки. Військові поділились декількома фотографіями міста.
- 11 жовтня росіяни скинули авіабомбу на храм Костянтинівки. На його території перебували цивільні жителі. В результаті атаки загинуло двоє осіб, ще декілька постраждало.
- 8 листопада росіяни дроном вдарили по авто з гуманітарною допомогою в Костянтинівці. В авто перебували два волонтери та іноземні журналісти.
- 12 листопада ворог намагався вдертись у місто. Українські захисники унеможливили спробу.
