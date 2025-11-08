У Костянтинівці росіяни дроном вдарили по гуманітарному авто з іноземними журналістами – відео

В авто перебували два волонтери та іноземні журналісти, ворог прицільно вдарив по автівці

Пошкоджене авто (Фото: Євген Ткачов/Суспільне Донбас)

У Донецькій області росіяни атакували дроном авто гуманітарної місії "Проліска", в якому перебували іноземні журналісти. Про це в коментарі Суспільне.Донбас повідомив керівник гуманітарної місії "Проліска"в регіоні Євген Ткачов.

Подія трапилася вранці 8 листопада при в'їзді в Костянтинівку. В машині з позначками гуманітарної місії перебували волонтери Євген Ткачов та Олег Ткаченко, а також журналісти з Австрії (Крістіан Вершютц) та Іспанії. Вони планували зняти репортаж про евакуації.

За словами Ткачова, росіяни цілеспрямовано атакували авто дроном – влучили безпосередньо в емблему гуманітарної місії, пошкоджений мотор. На його думку, ворог ударив FPV-дроном на оптоволокні із кумулятивним снарядом із РПГ: машину пропалило наскрізь, але ніхто не постраждав.

"Збиралися як волонтери їхати евакуйовувати людей: в нас чотири-п'ять адрес було з капеланом Олегом Ткаченком на його броньованій автівці. На в'їзді в Костянтинівку, район Новоселівка, тільки повернули, в'їхали за поворот і побачили в 10 чи 15 метрах, що зависає дрон на оптоволокні. Коли його побачили, автівку зупинили, а він почав рухатися. Ми вискочили з автівки і в цей час він атакував в емблему", – розповів волонтер.

Пошкоджене авто вже вивезли з Костянтинівки, наразі з'ясовують, чи підлягає воно відновленню. За словами Ткаченка, минулого тижня росіяни двічі намагалися атакувати автівку "Проліски", але у них не вийшло.

Австрійський журналіст працював у виданні ORF. У медіа опублікували відео з пошкодженою автівкою.

