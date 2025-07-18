Росіяни скинули авіабомбу на Костянтинівку та атакували дроном авто волонтерів – є загибла

Внаслідок ворожого удару по Костянтинівці одна жінка загинула, ще четверо дістали поранення

Наслідки атаки (Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

18 липня Росія атакувала дроном автомобіль волонтерів та скинули ФАБ-250 на Костянтинівку. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Близько 05:30 російські військові прицільно вдарили FPV-дроном по автомобілю волонтерської організації, яка займалась евакуацією цивільних з Родинського.

Внаслідок атаки постраждав 42-річний водій та двоє містян – чоловік 77 років та 67-річна жінка, яких евакуювали волонтери. У потерпілих діагностовано мінно-вибухову й черепно-мозкову травми та осколкові поранення.

Через пів години російські окупанти атакували Костянтинівку ФАБ-250.

У результаті одного з трьох авіаударів по місту у своїй оселі загинула 66-річна жителька. Чоловік 64 років, окрім мінно-вибухової травми, дістав множинні осколкові поранення голови.

Також від атак пошкоджено 16 приватних будинків, автотранспорт, газовід.