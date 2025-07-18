Росіяни скинули авіабомбу на Костянтинівку та атакували дроном авто волонтерів – є загибла
18 липня Росія атакувала дроном автомобіль волонтерів та скинули ФАБ-250 на Костянтинівку. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Близько 05:30 російські військові прицільно вдарили FPV-дроном по автомобілю волонтерської організації, яка займалась евакуацією цивільних з Родинського.
Внаслідок атаки постраждав 42-річний водій та двоє містян – чоловік 77 років та 67-річна жінка, яких евакуювали волонтери. У потерпілих діагностовано мінно-вибухову й черепно-мозкову травми та осколкові поранення.
Через пів години російські окупанти атакували Костянтинівку ФАБ-250.
У результаті одного з трьох авіаударів по місту у своїй оселі загинула 66-річна жителька. Чоловік 64 років, окрім мінно-вибухової травми, дістав множинні осколкові поранення голови.
Також від атак пошкоджено 16 приватних будинків, автотранспорт, газовід.
- Російські війська регулярно атакують Донеччину. Зокрема 9 липня окупанти завдали чергового авіаудару по Костянтинівці, внаслідок якого загинули три людини.
- Також Росія щоночі б'є по Україні безпілотниками. У ніч проти 18 липня росіяни атакували щонайменше дев’ятьма "шахедами" Запорізький район, є пошкодження, руйнування і поранений.
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