РФ сбросила авиабомбу на Константиновку и атаковали дроном авто волонтеров – есть погибшая

В результате вражеского удара по Константиновке одна женщина погибла, еще четверо получили ранения

Последствия атаки (Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

18 июля Россия атаковала дроном автомобиль волонтеров и сбросила ФАБ-250 на Константиновку. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Около 05:30 российские военные прицельно ударили FPV-дроном по автомобилю волонтерской организации, которая занималась эвакуацией гражданских из Родинского.

В результате атаки пострадал 42-летний водитель и двое горожан – мужчина 77 лет и 67-летняя женщина, которых эвакуировали волонтеры. У пострадавших диагностированы минно-взрывная и черепно-мозговая травмы и осколочные ранения.

Через полчаса российские оккупанты атаковали Константиновку ФАБ-250.

В результате одного из трех авиаударов по городу в своем доме погибла 66-летняя жительница. Мужчина 64 лет, кроме минно-взрывной травмы, получил множественные осколочные ранения головы.

Также от атак повреждены 16 частных домов, автотранспорт, газовод.