РФ сбросила авиабомбу на Константиновку и атаковали дроном авто волонтеров – есть погибшая
18 июля Россия атаковала дроном автомобиль волонтеров и сбросила ФАБ-250 на Константиновку. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
Около 05:30 российские военные прицельно ударили FPV-дроном по автомобилю волонтерской организации, которая занималась эвакуацией гражданских из Родинского.
В результате атаки пострадал 42-летний водитель и двое горожан – мужчина 77 лет и 67-летняя женщина, которых эвакуировали волонтеры. У пострадавших диагностированы минно-взрывная и черепно-мозговая травмы и осколочные ранения.
Через полчаса российские оккупанты атаковали Константиновку ФАБ-250.
В результате одного из трех авиаударов по городу в своем доме погибла 66-летняя жительница. Мужчина 64 лет, кроме минно-взрывной травмы, получил множественные осколочные ранения головы.
Также от атак повреждены 16 частных домов, автотранспорт, газовод.
- Российские войска регулярно атакуют Донецкую область. В частности, 9 июля оккупанты нанесли очередной авиаудар по Константиновке, в результате которого погибли три человека.
- Также Россия каждую ночь бьет по Украине беспилотниками. В ночь на 18 июля россияне атаковали по меньшей мере девятью "шахедами" Запорожский район, есть повреждения, разрушения и раненый.
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