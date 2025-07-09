Россия нанесла авиаудар по Константиновке – погибли три человека
9 августа днем российские войска нанесли авиаудар по Константиновке Донецкой области. В результате обстрела погибли три человека, еще один получил ранения, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В результате авиаудара поврежден 21 частный дом и объект инфраструктуры.
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Также разрушено одноэтажное административное здание. Под завалами погибли два человека, их тела извлекли спасатели.
В ходе разбора завалов было извлечено более 20 тонн разрушенных строительных конструкций.
В общей сложности погибли три человека, уточнили спасатели.
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- В Воздушных силах сообщили, что российские дроны в основном летели в сторону Луцка, где расположен военный аэродром.
- 9 июля глава областной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в Донецкой области произошли обстрелы со стороны России с применением авиабомб и дронов, восемь мирных жителей погибли, трое получили ранения.