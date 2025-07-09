Россия нанесла авиаудар по Константиновке – погибли три человека

В результате российского авиаудара поврежден 21 частный дом и объект инфраструктуры

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

9 августа днем российские войска нанесли авиаудар по Константиновке Донецкой области. В результате обстрела погибли три человека, еще один получил ранения, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В результате авиаудара поврежден 21 частный дом и объект инфраструктуры.

Также разрушено одноэтажное административное здание. Под завалами погибли два человека, их тела извлекли спасатели.

В ходе разбора завалов было извлечено более 20 тонн разрушенных строительных конструкций.

В общей сложности погибли три человека, уточнили спасатели.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС