Россияне убили восемь и ранили одного человека в Донецкой области
Из-за российских атак авиабомбами и дроном в Донецкой области погибли восемь гражданских лиц, один человек ранен, сообщили в областной прокуратуре. На фото ниже есть тела погибших (18+).
По данным правоохранителей, в 10:00 утра захватчики в очередной раз обстреляли город Родинское – попали по легковым автомобилям, использовав FPV-дрон.
"Одно из транспортных средств, в котором находилось два человека, загорелось. Граждане погибли на месте. Еще в одной машине получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, водитель и двое пассажиров", – рассказали в прокуратуре, добавив, что окончательные последствия российского преступления устанавливаются.
Через десять минут после этого удара захватчики сбросили на Константиновку две авиабомбы ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) – на одной из улиц погибли трое мужчин 42, 53 и 71 лет, также ранен 59-летний, рассказали правоохранители.
У пострадавшего диагностирована минно-взрывная травма и осколочные ранения, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
Также повреждено не менее 20 частных домов в местах попаданий оккупантов.
Правоохранители открыли уголовные дела по статье о военных преступлениях. Максимальное наказание – пожизненное заключение.
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