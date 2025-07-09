Россияне убили восемь и ранили одного человека в Донецкой области

Фото: Донецкая областная прокуратура

Из-за российских атак авиабомбами и дроном в Донецкой области погибли восемь гражданских лиц, один человек ранен, сообщили в областной прокуратуре. На фото ниже есть тела погибших (18+).

По данным правоохранителей, в 10:00 утра захватчики в очередной раз обстреляли город Родинское – попали по легковым автомобилям, использовав FPV-дрон.

"Одно из транспортных средств, в котором находилось два человека, загорелось. Граждане погибли на месте. Еще в одной машине получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, водитель и двое пассажиров", – рассказали в прокуратуре, добавив, что окончательные последствия российского преступления устанавливаются.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура

Через десять минут после этого удара захватчики сбросили на Константиновку две авиабомбы ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) – на одной из улиц погибли трое мужчин 42, 53 и 71 лет, также ранен 59-летний, рассказали правоохранители.

У пострадавшего диагностирована минно-взрывная травма и осколочные ранения, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Также повреждено не менее 20 частных домов в местах попаданий оккупантов.

Правоохранители открыли уголовные дела по статье о военных преступлениях. Максимальное наказание – пожизненное заключение.