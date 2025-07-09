Росіяни вбили вісьмох та поранили одну людину на Донеччині

Фото: Донецька обласна прокуратура

Через російські атаки авіабомбами та дроном на Донеччині загинуло вісім цивільних людей, одна особа поранена, повідомили в обласній прокуратурі. На фото нижче є тіла загиблих (18+).

За даними правоохоронців, о 10:00 ранку загарбники вчергове обстріляли місто Родинське – поцілили по легковиках, використавши FPV-дрон.

"Один з транспортних засобів, у якому перебувало двоє людей, загорівся. Громадяни загинули на місці. Ще в одній автівці отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, водій та двоє пасажирів", – розповіли в прокуратурі, додавши, що остаточні наслідки російського злочину встановлюються.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

За десять хвилин після цього удару загарбники скинули на Костянтинівку дві авіабомби ФАБ-250 з універсальним модулем планерування та корекції (УМПК) – на одній з вулиць загинули троє чоловіків 42, 53 та 71 років, також поранено 59-річного, розповіли правоохоронці.

У постраждалого діагностовано мінно-вибухову травму й осколкові поранення, лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Також пошкоджено щонайменше 20 приватних будинків у місцях влучань окупантів.

Правоохоронці відкрили кримінальні справи за статтею про воєнні злочини. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.