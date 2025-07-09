У Хмельницькому районі через нічну атаку Росії загинула людина
У Хмельницькій області є загибла людина у результаті масованої російської атаки у середу, 9 липня. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
Це наразі єдина відома жертва рекордної нічної російської атаки.
За словами Тюріна, в результаті масованої російської атаки загинула людина у Хмельницькому районі.
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