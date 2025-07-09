У Хмельницькому районі через нічну атаку Росії загинула людина

Людина 1960 року народження отримала смертельні травми через уламки ворожого "шахеда"

Полювання на "шахеди" (Фото: Нацгвардія)

У Хмельницькій області є загибла людина у результаті масованої російської атаки у середу, 9 липня. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Це наразі єдина відома жертва рекордної нічної російської атаки.

За словами Тюріна, в результаті масованої російської атаки загинула людина у Хмельницькому районі.

Загибла особа, 1960 року народження, отримала смертельне поранення від уламків ворожого "шахеда".

Тіло відправили на судово-медичну експертизу, уточнив глава ОВА. Інших деталей він не розкрив.