У Хмельницькому районі через нічну атаку Росії загинула людина
Полювання на "шахеди" (Фото: Нацгвардія)

У Хмельницькій області є загибла людина у результаті масованої російської атаки у середу, 9 липня. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Це наразі єдина відома жертва рекордної нічної російської атаки.

За словами Тюріна, в результаті масованої російської атаки загинула людина у Хмельницькому районі.

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Загибла особа, 1960 року народження, отримала смертельне поранення від уламків ворожого "шахеда".

Тіло відправили на судово-медичну експертизу, уточнив глава ОВА. Інших деталей він не розкрив.

  • У ніч проти 9 липня Росія запустила по Україні 741 засіб повітряного нападу, серед яких 728 дронів різних типів. ППО знешкодила 718 цілей.
  • У Повітряних силах заявили, що під час комбінованої атаки по повітряних ворожих цілях знову працювали дрони-перехоплювачи, проте гарний результат показали й мобільні вогневі групи.
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