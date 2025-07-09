В Хмельницком районе в результате ночной атаки России погиб человек
В Хмельницкой области один человек погиб в результате массированной российской атаки в среду, 9 июля. Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
На данный момент это единственная известная жертва рекордной ночной российской атаки.
По словам Тюрина, в результате массированной российской атаки погиб человек в Хмельницком районе.
Читайте также
Погибший человек 1960 года рождения получил смертельное ранение от осколков вражеского "шахеда".
Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, уточнил глава ОВА. Других подробностей он не раскрыл.
- В ночь на 9 июля Россия запустила по Украине 741 средство воздушного нападения, в том числе 728 беспилотников различных типов. Силами ПВО были обезврежены 718 целей.
- В Воздушных силах заявили, что во время комбинированной атаки по воздушным целям противника снова работали дроны-перехватчики, однако хорошие результаты показали и мобильные огневые группы.