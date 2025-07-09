Росія завдала авіаудару по Костянтинівці – загинули три людини
Російські війська вдень 9 серпня завдали авіаудару по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули три людини, ще одна – поранена, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Внаслідок авіаудару пошкоджений 21 приватний будинок та інфраструктурний об’єкт.
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Також зруйновано одноповерхову адміністративну будівлю. Під завалами загинули двоє чоловіків, їхні тіла дістали рятувальники.
Під час розбору завалів було вилучено понад 20 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.
Загалом загинули троє людей, уточнили рятувальники.
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