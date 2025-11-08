В Константиновке РФ атаковала дроном гуманитарное авто с иностранными журналистами – видео

В авто находились два волонтера и иностранные журналисты, враг прицельно ударил по машине

Поврежденное авто (Фото: Евгений Ткачев/Сообщественное Донбасс)

В Донецкой области россияне атаковали дроном авто гуманитарной миссии "Пролиска", в котором находились иностранные журналисты. Об этом в комментарии Суспільне.Донбас сообщил руководитель гуманитарной миссии "Пролиска" в регионе Евгений Ткачев.

Происшествие случилось утром 8 ноября при въезде в Константиновку. В машине с пометками гуманитарной миссии находились волонтеры Евгений Ткачев и Олег Ткаченко, а также журналисты из Австрии (Кристиан Вершютц) и Испании. Они планировали снять репортаж об эвакуации.

По словам Ткачева, россияне целенаправленно атаковали авто дроном – попали непосредственно в эмблему гуманитарной миссии, поврежден мотор. По его мнению, враг ударил FPV-дроном на оптоволокне с кумулятивным снарядом из РПГ: машину прожгло насквозь, но никто не пострадал.

"Собирались как волонтеры ехать эвакуировать людей: у нас четыре-пять адресов было с капелланом Олегом Ткаченко на его бронированной машине. На въезде в Константиновку, район Новоселовка, только повернули, въехали за поворот и увидели в 10 или 15 метрах, что зависает дрон на оптоволокне. Когда его увидели, машину остановили, а он начал двигаться. Мы выскочили из машины и в это время он атаковал в эмблему", – рассказал волонтер.

Поврежденное авто уже вывезли из Константиновки, сейчас выясняют, подлежит ли оно восстановлению. По словам Ткаченко, на прошлой неделе россияне дважды пытались атаковать машину "Пролиски", но у них не получилось.

Австрийский журналист работал в издании ORF. В медиа опубликовали видео с поврежденной машиной.

