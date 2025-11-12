Українські захисники зірвали спробу окупантів вдертися до Костянтинівки та її околиць у Донецької області, скориставшись густим туманом. Про це повідомила 28 окрема механізована бригада.

"Росіяни вирішили скористатися густим туманом на Костянтинівському напрямку. Під його прикриттям намагалися прорватися в саму Костянтинівку та околиці. Окупанти стягнули чимало особового складу, сподіваючись на несподіванку. Не вийшло", – йдеться у публікації.

Однак розвідники бригади вчасно засікли рух груп окупантів, а бійці зустріли їх "гаряче" – туман став пасткою для самих загарбників, оскільки вони не бачили, звідки "прилітає", а захисники працювали "чітко й прицільно", додають у 28 ОМБр.

"В результаті окупанти отримали потужну відсіч. Втрати особового складу значні. Частина груп відступила, решта залишилася в полях. Техніку теж покалічили — отже менше чим буде наступати наступного разу", – зазначили у з'єднанні.

Бригада наголосила, що Костянтинівка перебуває під українським контролем.

За даними українського OSINT-проєкту Deepstate, в одній з точок сіра зона наблизилась впритул до міста, відстань до лінії фронту – близько 6 кілометрів по прямій. Зміни на цій мапі з'являються з затримкою.

Мапа: Deepstate

