Украинские защитники сорвали попытку оккупантов ворваться в Константиновку и ее окрестности в Донецкой области, воспользовавшись густым туманом. Об этом сообщила 28 отдельная механизированная бригада.

"Россияне решили воспользоваться густым туманом на Константиновском направлении. Под его прикрытием пытались прорваться в саму Константиновку и окрестности. Оккупанты стянули немало личного состава, надеясь на неожиданность. Не получилось", – говорится в публикации.

Однако разведчики бригады вовремя засекли движение групп оккупантов, а бойцы встретили их "горячо" – туман стал ловушкой для самих захватчиков, поскольку они не видели, откуда "прилетает", а защитники работали "четко и прицельно", добавляют в 28 ОМБр.

"В результате оккупанты получили мощный отпор. Потери личного состава значительные. Часть групп отступила, остальные остались в полях. Технику тоже покалечили – значит меньше чем будет наступать в следующий раз", – отметили в соединении.

Бригада подчеркнула, что Константиновка находится под украинским контролем.

По данным украинского OSINT-проекта Deepstate, в одной из точек серая зона приблизилась вплотную к городу, расстояние до линии фронта – около 6 километров по прямой. Изменения на этой карте появляются с задержкой.

Карта: Deepstate

