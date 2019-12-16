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Пристайко объяснил, почему новый обмен заложников будет "сложнее"

Пристайко объяснил, почему новый обмен заложников будет "сложнее" - Фото
Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)
16.12.2019, 11:31

Глава МИД пока не называет формулу обмена заложников, но говорит, что Украина готова к "очень серьезным компромиссам"

Никаких гарантий того, что Россия не будет манипулировать списками лиц, которые подлежат обмену, не существует. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью УНИАН.

"Гарантий никаких нет. Безусловно, если бы они существовали, наверное, эти люди давно бы уже не сидели, мы бы их давно уже забрали. Сложный вопрос - согласование этих перечней, потому что есть, и я не раз говорил, несколько групп людей, которых мы обменяем. Если первый обмен, который состоялся гладко, это были просто те, кто находился в российских тюрьмах, и их обменяли на тех, кто находился на украинской территории, то тут немного сложнее", - отметил Пристайко.

Он уточнил, что сейчас речь идет о тех, кто находится на территории Крыма, России и во временно оккупированном Донбассе.

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"Они условно разделены на три категории, но для нас - это большая часть всех согласованных фамилий. Есть часть, которая остается за пределами этих списков, и есть та часть, о которой я уже упоминал, это большая часть - несколько сотен людей, пропавших без вести. То есть, их родные считают, что они все еще живы и их просто надо включить в эти списки", - сказал Пристайко.

По его словам, Украина рассчитывает, что представители Красного креста до конца года смогут попасть на оккупированную территорию Донбасса для того, чтобы попытаться выяснить судьбу пропавших без вести.

Отвечая на вопрос, следует ожидать, что к концу года вернутся те украинские военные, которые находятся в плену по четыре-пять лет, Пристайко сказал: "Мы пытались учесть всех известных нам в этих согласованных списках. Прошлый обмен состоялся по формуле "35 на 35".

Он не стал называть формулу обмена на этот раз.

"Я не хочу называть цифры. Это еще не окончательные цифры. Кроме того, этот обмен требует более гибкого подхода и будет неровное количество людей...Мы готовы к очень серьезным компромиссам для того, чтобы забрать максимальное количество наших людей", - объяснил глава МИД.

  • 14 декабря Пристайко заявил, что 18 декабря на заседании трехсторонней контактной группы уточнят списки для обмена заложников, дату прекращения огня на Донбассе, согласуют новые участки разведения сил.

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