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Лавров: Для обмена пленными появилось "новое препятствие"

Лавров: Для обмена пленными появилось "новое препятствие" - Фото
Сергей Лавров (Фото: ЕРА)
22.12.2019, 20:52

По словам главы российского МИД, Украина настаивает на "процессуальной очистке" участников обмена. В РФ считают это "препятствием"

Обмен пленными в формате "все установленные на всех установленных" может не состояться до Нового года. Об этом сообщил глава МИД страны-агрессора РФ Сергей Лавров в эфире российского Первого канала.

"В контактной группе (в Минске, - ред.) появился новый критерий: установленные – да, но они не все "процессуально очищенные". Это означает новое препятствие", - сообщил Лавров.

  • 9 декабря президент Владимир Зеленский договорился на нормандской встрече об обмене пленными до нового года
  • 18 декабря министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что трехсторонняя контактная группа в Минске не смогла договориться об обмене пленными в формате "все на всех".
  • 21 декабря росСМИ сообщали, что осужденные Украиной боевики из террористической организации ДНР/ЛНР не хотят участвовать в обмене и возвращаться на временно оккупированный Донбасс.

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Сергей Лавров заложники обмен пленные
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