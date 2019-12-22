Лавров: Для обмена пленными появилось "новое препятствие"

Сергей Лавров (Фото: ЕРА)

Обмен пленными в формате "все установленные на всех установленных" может не состояться до Нового года. Об этом сообщил глава МИД страны-агрессора РФ Сергей Лавров в эфире российского Первого канала.

"В контактной группе (в Минске, - ред.) появился новый критерий: установленные – да, но они не все "процессуально очищенные". Это означает новое препятствие", - сообщил Лавров.

9 декабря президент Владимир Зеленский договорился на нормандской встрече об обмене пленными до нового года

обмене пленными 18 декабря министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что т рехсторонняя контактная группа в Минске не смогла договориться об обмене пленными в формате "все на всех".

Вадим Пристайко заявил, что т сужденные Украиной боевики из террористической организации ДНР/ЛНР не хотят участвовать в обмене и возвращаться на временно оккупированный Донбасс. 21 декабря росСМИ сообщали, что о

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