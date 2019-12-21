Осужденные террористы не хотят назад в Донецк - росСМИ

Обмен в 2015 году (Фото: скриншот видео)

Осужденные Украиной боевики из террористической организации ДНР/ЛНР не желают участвовать в обмене – хотят остаться на украинской территории. Об этом пишет российское издание Коммерсант со ссылкой на собственные источники в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Отмечается, что таких - около 40 человек.

По данным источников, среди "отказников" есть как те, кто не хочет возвращаться в оккупированные районы Донбасса, так и те, кто желает отбыть назначенное наказание и тем самым закрыть вопрос уголовного преследования в Украине.

Спикер представителя Украины Леонида Кучмы сообщила в Facebook, что следующая видеоконференция ТКГ для продолжения работы по освобождению лиц, содержащихся в ОРДЛО, назначена на понедельник, 23 декабря.

Президент Владимир Зеленский говорил, что 9 декабря на встрече в нормандском формате стороны достигли согласия по обмену пленными: "Договорились о начале – всех согласованных на всех согласованных... 72 человека могут приехать домой".

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