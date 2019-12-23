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Пристайко о задержке обмена пленными: Хотим получить всех

Пристайко о задержке обмена пленными: Хотим получить всех - Фото
Вадим Пристайко (Фото: Clemens Bilan/EPA)
23.12.2019, 06:33

По словам главы МИД, на данный момент согласовали лишь часть людей

Украина хочет добиться обмена "всех на всех", однако сейчас согласовано лишь одну группу людей. Об этом в интервью Укринформу рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Мы действительно рассчитывали на чуть больший прогресс в этом вопросе. Согласовали одну группу людей, которая уж точно готова к обмену. Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям до Нового года", - объяснил он.

Министр также добавил, что 23 декабря для окончательного согласования списков декабря должна будет состояться видеоконференция участников ТКГ, хотя ранее планировалось провести ее 20 декабря.

  • 9 декабря президент Владимир Зеленский договорился на нормандской встрече об обмене пленными до нового года
  • 18 декабря Пристайко заявил, что в Минске не удалось договориться об обмене пленными в формате "все на всех".
  • 21 декабря росСМИ сообщали, что осужденные Украиной боевики из террористической организации ДНР/ЛНР не хотят участвовать в обмене и возвращаться на временно оккупированный Донбасс.

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