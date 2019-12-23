Пристайко о задержке обмена пленными: Хотим получить всех

Украина хочет добиться обмена "всех на всех", однако сейчас согласовано лишь одну группу людей. Об этом в интервью Укринформу рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко.
"Мы действительно рассчитывали на чуть больший прогресс в этом вопросе. Согласовали одну группу людей, которая уж точно готова к обмену. Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям до Нового года", - объяснил он.
Министр также добавил, что 23 декабря для окончательного согласования списков декабря должна будет состояться видеоконференция участников ТКГ, хотя ранее планировалось провести ее 20 декабря.
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