Возвращение освобожденных украинцев в Киев: трансляция

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В аэропорту "Борисполь" ожидают самолет с освобожденными из плена украинцами

В аэропорту "Борисполь" ожидают спецборт с освобожденными из плена украинцами, который должен прилететь из Краматорска. Корреспондент LIGA.net сообщает, что в терминале B аэропорта образовалась очередь журналистов, которые ждут, чтобы их пропустили на аэродром.

Пресс-секретарь президента сказала в 20:10, что самолет может прилететь примерно через час и что Владимир Зеленский уже приехал.

В 20:25 Офис президента сообщил в Facebook, что борт с 76-ю освобожденными украинцев вылетает с военного аэродрома Чугуева.

  • Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже.
  • Но в итоге сегодня обменивались 80 (получила Украина, но четверо решили остаться с семьями на Донбассе) на 141 (получила Россия и ее террористические организации, но 14 отказались ехать в Донецк).
  • Все детали - в хронике LIGA.net.

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Теги: обмен пленными
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