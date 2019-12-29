Возвращение освобожденных украинцев в Киев: трансляция

В аэропорту "Борисполь" ожидают спецборт с освобожденными из плена украинцами, который должен прилететь из Краматорска. Корреспондент LIGA.net сообщает, что в терминале B аэропорта образовалась очередь журналистов, которые ждут, чтобы их пропустили на аэродром.

Пресс-секретарь президента сказала в 20:10, что самолет может прилететь примерно через час и что Владимир Зеленский уже приехал.

В 20:25 Офис президента сообщил в Facebook, что борт с 76-ю освобожденными украинцев вылетает с военного аэродрома Чугуева.