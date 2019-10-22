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Донецк. Боевики "приговорили" Асеева к 15 годам тюрьмы

Донецк. Боевики "приговорили" Асеева к 15 годам тюрьмы - Фото
Станислав Асеев (Васин) (скриншот из видеозаписи)
22.10.2019, 12:37

Украинский журналист и блогер будет "отбывать наказание" в бывшей колонии строгого режима

Боевики террористической организации ДНР "приговорили" украинского журналиста, блогера Станислава Асеева к лишению свободы на срок 15 лет. Об этом сообщают сайты террористов.

Асеев будет "отбывать наказание" в колонии строгого режима за якобы шпионаж.

  • 27-летний Асеев - украинский журналист и блогер. Он исчез в начале июня 2017 года в Донецке. ОБСЕ призвала немедленно освободить его. Только в сентябре оккупанты подтвердили, что он внесен в список на обмен. Асеев пробовал начинать голодовку.
  • 17 августа 2018 года в эфире программы "Сладков+" на российском пропагандистском канале Россия 24 оккупанты показали "признания" Асеева в том, что он якобы работал на разведку Минобороны. Коллеги, другие представители СМИ и правозащитники считают, что это признание было получено под давлением или пытками.

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