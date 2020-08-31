"Хочется, чтобы все ожило". Что происходит в Донецке и что об этом думают жители — видео

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Некоторые жители Донецка говорили журналистам, что им не хватает довоенного уровня жизни и хочется, чтобы "все ожило". Другие - что ненавидят "бендер"

В оккупированном войсками гибридной армии РФ Донецке произошло много изменений в сравнении с довоенным временем: ночью действует комендатский час, часть магазинов закрыты или "ребрендированы", стадион "Донбасс Арена" превратился в музейный экспонат, а в самом городе стало меньше людей. Местные жители поделились впечатлениями с журналистами Донбасс.Реалии.

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"Ой, вот здесь болит все, не могу, до слез ... Хочется, чтобы все ожило, все вернулось. Уже не вернется, конечно, как было, но теперь надеемся на лучшее, что возродится, может, все будет хорошо",   сказала журналистам дончанка. Другой собеседник добавил, что ему больше всего не хватает уровня жизни, который был в 2012-13 годах.

В издании отмечают, что в городе не работают ряд бутиков и торговых центров, а многие из тех, которые продолжают функционировать, прошли "ребрендинг": например, магазин "Фокстрост" стал "Фоксом", "Спортмастер"    "Лайком", а Nike – Jordan. Трибуны стадиона "Донбасс Арена" пустуют, лишь ко Дню шахтера у стадиона запустили фонтан с гигантским каменным шаром.

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Другие же жители отмечают, что в городе стало меньше людей, реже проводятся концерты.

"То, что стреляют - это раз, самое главное - нет мира, а так, в принципе, город живет. Ну, и население как-то меньше, в окрестностях - особенно. Комендантский час ... Раньше было как-то веселее, народ был веселее, более улыбчивым", - поделился с журналистами мужчина.

В то же время некоторые жители, с которыми удалось пообщаться журналистам, негативно относятся к Украине.

"Я - настоящая жительница "ДНР"и поддерживаю Россию! Украина - для меня это закрытая тема", - сказала дончанка.

"Я туда (в Украину, - ред.) не езжу. Ну, я не знаю, не люблю я Украину. Кому надо - через Россию туда съездят. Я, скажем так, патриот нашей "республики", а "бендер" я с детства ненавидел", - сказал пожилой мужчина на остановке.

  • Российская агрессия на Донбассе началась в 2014-м году. За время войны с гибридной армии РФ оккупированными оказались часть территорий Донецкой и Луганской областей. Неподконтрольной Украине остается и часть границы с Россией.

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Теги: война, Донбасс, оккупация, Донецк
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