Боевики не пускают местных жителей в Донецк. Старики упали на колени: видео
В сети появилось видео, на котором старики на линии разграничения падают на колени перед наблюдателями ОБСЕ
Боевики террористической организации ДНР продолжают блокировать движение местных жителей в пунктах пропуска Донецкой области.
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По информации 0629.com.ua, около сотни человек 9 июля застряли в серой зоне на КПВВ Еленовка. Люди не могут добиться объяснений, почему их не пускают домой.
"Некоторых пропускают, но это единицы. Мы подавались в списки, но нас в списках нет. Мы ничего не понимаем", - возмущаются люди, большая часть из которых – старики.
Жители временно оккупированного Донецка сообщили, что тех, кто смог вечером пересечь линию разграничения без списков 9 июля, с травмами доставили в больницу в Макеевку.
"Пропуск через Еленовку на въезд в Донецк только по спискам. Было около 100 человек, которых пропустила Украина, их не пропустили дэнээровцы. Вызвали автобусы, запихали людей в автобусы и привезли к нулевому украинскому блокпосту. Часть вернулась на подконтрольную территорию. А 43 человека пешком снова пришли к нулевому блокпосту "ДНР". В 23:00 их забрали и привезли в Макеевку в ужасном состоянии. Мужчины были избиты", - отмечается в сообщении.
Вчера в сети интернет появилось видео, на котором старики падают на колени перед наблюдателями ОБСЕ в надежде, что они им помогут добраться до дома.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика
В пресс-службе ОБСЕ сообщили, что, ведя мониторинг около блокпоста боевиков в Еленовке, команда миссии не зафиксировала потока транспортных средств, этот блокпост не функционировал. "Член вооруженных формирований сообщил наблюдателям, что блокпост закрыт и что пропуск разрешен исключительно колоннам международной гуманитарной организации", - отмечается в сообщении.
Никакой информации об инциденте в отчетах ОБСЕ по состоянию на 12:55 нет.
- 2 июля ООН призывала принять меры по открытию всех пунктов пропуска на линии разграничения на Донбассе.
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