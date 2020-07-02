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"Полная изоляция". В ООН отреагировали на закрытие боевиками пунктов пропуска

"Полная изоляция". В ООН отреагировали на закрытие боевиками пунктов пропуска - Фото
Пункт пропуска Новотроицкое (фото - dpsu.gov.ua)
02.07.2020, 10:25

ООН призывает принять скоординированные и реалистичные меры по открытию всех пунктов пропуска на линии разграничения

Организация объединенных наций (ООН) призывает принять меры по открытию всех пунктов пропуска на линии разграничения на Донбассе. Об этом заявила координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани, передает Интерфакс-Украина.

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"Мы должны думать о людях и должны делать все, чтобы избегать ночных очередей на пунктах и скоплений во время активизации боевых действий на линии фронта. Кроме того, что люди рискуют жизнью в таких условиях, такая процедура пересечения является особенно опасной в условиях пандемии, поскольку невозможно обеспечить социальную дистанцию, санитарно-гигиенические средства или индивидуальную защиту", - отметила Лубрани.

По ее словам, она рада тому, что при активном участии правительства Украины определенные гуманитарные ослабления были представлены, что дало возможность людям, имеющим острую необходимость, пересечь линию разграничения.

"Кризис, связанный с пандемией COVID-19 и ограничения для прекращения распространения вируса, углубили и без того трудное положение уязвимых категорий населения, пострадавшего от конфликта. Закрытие линии разграничения 21 марта оставило, по крайней мере, 300 000 человек пожилого возраста без пенсий, более 160 000 людей не смогли воспользоваться наличными деньгами, тысячи семей были разделены и не могли получить жизненно важные услуги", - сказала она.

По данным Госпогранслужбы, с 11 июня боевики блокируют работу КПВВ Марьинка, а с 28 июня пункт пропуска Новотроицкое. Пропуск осуществляется только в Станице Луганской.

Местные жители во временно оккупированном Донецке отметили LIGA.net, что находятся в "полной изоляции" уже более трех месяцев.

"Выключали мобильную связь, тут - полная изоляция. Нет никакой возможности выбраться отсюда, а то, что предлагают через границу в Россией стоит бешеных денег", - уточнила дончанка Ольга, имя которой изменено в целях безопасности.

  • 9 июня пресс-служба Vodafone Ukraine сообщила, что мобильной связи нет из-за отсутствия электропитания на базовых станциях. Местные жители в городе рассказали LIGA.net, что пропагандистские российские СМИ распространили фейк и обвинили в очередной раз ВСУ, что они якобы повредили кабель.

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Арина Толина
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ООН Донбасс мобильная связь ордло линия разграничения Марьинка станица луганская изоляция новотроицкое
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