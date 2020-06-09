Третьи сутки Луганск без мобильной связи. В Vodafone Ukraine назвали причину

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Во временно оккупированном Луганске и других городах третьи сутки нет мобильной связи оператора Vodafone Ukraine из-за отсутствия электропитания на базовых станциях. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в пресс-службе Vodafone Ukraine.

"Причина - базовые станции неактивны из отсутствия электропитания, мы не можем установить сигнал", - отметили в пресс-службе.

В Vodafone Ukraine уточнили, что не могут назвать сроки, когда появится мобильная связь в захваченных гибридными войсками РФ городах.

"Но причина – не в кабеле", - добавили в Vodafone Ukraine.

Местные жители в городе рассказали LIGA.net, что пропагандистские российские СМИ распространили фейк и обвинили в очередной раз ВСУ, что они якобы повредили кабель. "Это бред. Многие вменяемые тут люди уверены, что специально вырубили связь из-за забастовки шахтеров в Антраците", - уточнил местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

оевики задержали двух горняков шахты Комсомольская, участников акции протеста, во временно оккупированном Антраците. 9 июня сообщалось , что б

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