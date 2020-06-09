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Третьи сутки Луганск без мобильной связи. В Vodafone Ukraine назвали причину

Третьи сутки Луганск без мобильной связи. В Vodafone Ukraine назвали причину - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
09.06.2020, 15:25

В оккупированных городах Луганской области с 7 июня нет мобильной связи оператора Vodafone Ukraine

Во временно оккупированном Луганске и других городах третьи сутки нет мобильной связи оператора Vodafone Ukraine из-за отсутствия электропитания на базовых станциях. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в пресс-службе Vodafone Ukraine.

"Причина - базовые станции неактивны из отсутствия электропитания, мы не можем установить сигнал", - отметили в пресс-службе.

В Vodafone Ukraine уточнили, что не могут назвать сроки, когда появится мобильная связь в захваченных гибридными войсками РФ городах.

"Но причина – не в кабеле", - добавили в Vodafone Ukraine.

Местные жители в городе рассказали LIGA.net, что пропагандистские российские СМИ распространили фейк и обвинили в очередной раз ВСУ, что они якобы повредили кабель. "Это бред. Многие вменяемые тут люди уверены, что специально вырубили связь из-за забастовки шахтеров в Антраците", - уточнил местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности. 

  • 9 июня сообщалось, что боевики задержали двух горняков шахты Комсомольская, участников акции протеста, во временно оккупированном Антраците.

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Арина Толина
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