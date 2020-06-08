Боевики вторые сутки оставили Луганск без мобильной связи Vodafone: что известно

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Во временно оккупированном Луганске вторые сутки нет мобильной связи оператора Vodafone Ukraine. Об этом сегодня сообщили LIGA.net местные жители.

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"Связь пропала еще вчера примерно с 04:00 по всему городу. При этом местный оператор Лугаком работает", - отметил луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Другой собеседник добавил, что официально никто причину им не сообщает. "Может, глушат специально - это не исключено, а может, и очередные учения проводят", - уточнил он.

Дозвониться по состоянию на 09:46 жителям города пока невозможно.

В пресс-службу Vodafone Ukraine пока корреспонденту LIGA.net дозвониться также не удалось.

14 мая 2019 года были зафиксированы проблемы с мобильной связью оператора Vodafone в Луганске.

связи также не было в захваченных гибридными войсками РФ Антраците и Кадиевке. 9 июля мобильной

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