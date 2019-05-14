Боевики глушат мобильную связь в оккупированном Донбассе

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Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали систему глушения мобильной связи оператора Vodafone на окраине временно оккупированной Горловки. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, один грузовик военного типа Урал с устанавливаемой на мачте системой глушения мобильной связи находился 11 мая на юго-западной окраине Горловки.

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"В это же время у команды СММ примерно на два часа пропала связь мобильного оператора Vodafone, пока патруль не переместился в другое место примерно на два километра к востоку", - уточнили в пресс-службе.

Источники во временно оккупированном Донецке подтвердили, что есть проблемы с мобильной связью несколько дней. "Дозвониться бывает очень сложно", - уточнил LIGA.net местный житель Максим, имя которого изменено в целях безопасности.

Другой собеседник добавил, что проблемы с мобильной связью оператора Vodafone отмечаются и в Луганске. "Связь пропадает, не исключено, что они (боевики, - ред.) глушат специально", - cказал он.

25 марта 2019 года Главное управление разведки минобороны сообщило, что Россия перебросила в Донбасс новые мобильные комплексы связи.

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