ГУР: Россия перебросила в Донбасс новые мобильные комплексы связи

Донецк, иллюстративное фото: LIGA.net

На временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей завершается развертывание радиорелейных линий уровня корпус - бригада (полк) на базе завезенных с территории РФ новейших образцов многоцелевых мобильных комплексов связи российского производства. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"В течение 21-23 марта с использованием элементов усовершенствованной системы управления и связи российско-оккупационных войск проведены тренировки по достижению гарантированного доведения сигналов оповещения Южного военного округа ВС РФ", - отмечается в сообщении.

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4 марта 2019 года украинская разведка сообщала, что российские военные специалисты осуществляли испытания нового образца беспилотника при применении в составе разведывательно-ударного контура.