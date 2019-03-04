В Донбассе военные РФ испытывают новые виды беспилотников - ГУР

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Во временно оккупированном Донбассе российские военные специалисты осуществляли испытания нового образца беспилотника при применении в составе разведывательно-ударного контура. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным ГУР, российское оккупационное командование целенаправленно провоцирует эскалацию боевых действий в Донбассе, в том числе в интересах выполнения заказов российских военных учебных и научно-исследовательских учреждений

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"Одной из причин активизации на прошлой неделе обстрелов противником позиций объединенных сил боеприпасами калибра 120/122 мм была сдача зачетов по боевой стрельбы курсантами одного из российских высших военных учебных заведений, которые прибыли для "практических занятий" на базе соединений и частей (боевиков, - ред.)", - отмечается в сообщении.

4 марта 2019 года в районе проведения операции объединенных сил в результате обстрелов боевиками погиб украинский военный 1999 года рождения.