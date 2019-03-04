Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.03.2019, 14:38

В Донбассе военные РФ испытывают новые виды беспилотников - ГУР

В Донбассе военные РФ испытывают новые виды беспилотников - ГУР - Фото
Стелс-беспилотник.JPG

По данным ГУР, российское оккупационное командование целенаправленно провоцирует эскалацию во временно оккупированном Донбассе

Реклама
Реклама

Во временно оккупированном Донбассе российские военные специалисты осуществляли испытания нового образца беспилотника при применении в составе разведывательно-ударного контура. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным ГУР, российское оккупационное командование целенаправленно провоцирует эскалацию боевых действий в Донбассе, в том числе в интересах выполнения заказов российских военных учебных и научно-исследовательских учреждений

Реклама

"Одной из причин активизации на прошлой неделе обстрелов противником позиций объединенных сил боеприпасами калибра 120/122 мм была сдача зачетов по боевой стрельбы курсантами одного из российских высших военных учебных заведений, которые прибыли для "практических занятий" на базе соединений и частей (боевиков, - ред.)", - отмечается в сообщении.

4 марта 2019 года в районе проведения операции объединенных сил в результате обстрелов боевиками погиб украинский военный 1999 года рождения.

Отправить:
Распечатать:
Теги: война, Донбасс, гур, беспилотник
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 