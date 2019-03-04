Обострение в Донбассе: погиб 20-летний военный

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня, 4 марта, в районе проведения операции объединенных сил в результате обстрелов боевиками погиб украинский военный 1999 года рождения. Об этом сообщил на брифинге спикер министерства обороны Максим Праута.

"В результате одного из вражеских обстрелов утром оборвалась жизнь одного украинского защитника 1999 года рождения", - отметил Праута.

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В штабе операции объединенных сил не стали уточнять LIGA.net, на каком направлении погиб украинский военный. "Не могу пока сказать", - отметили в штабе ООС.

По словам Прауты, обстановка на линии боевого соприкосновения имела определенные признаки к обострению из-за увеличения со стороны боевиков количества обстрелов оборонительных позиций ВСУ из запрещенного минского договоренностями вооружения.

"По имеющейся информации, по состоянию на 12:00 ситуация остается напряженной. На луганском направлении противник около 08:30 выпустил три мины калибра 120 мм по нашим позициям неподалеку Зайцево", - отметил Праута.

На донецком направлении оккупанты в период с 06:00 до 09:45 осуществили четыре обстрела.

"Наиболее длительным и мощным стал обстрел в районе Лебединского. Со стороны оккупированной Ужовки враг более трех с половиной часа вел огонь из артиллерии 122-го калибра, танка, миномета калибра 120 мм, а также противотанкового ракетного комплекса", - добавил Праута.

По его словам, вблизи Водяного ВСУ насчитали на своих позициях 12 разрывов мин 120-го калибра, которые выпустили террористы со стороны Ужовки.

12 артиллерийских снарядов калибра 122 мм разорвались в районе Широкино.

В сети появилась видеозапись с зафиксированными для уничтожения целями, снятая беспилотником ВСУ над позициями российско-оккупационных войск в Донбассе