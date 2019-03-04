Аэроразведка нашла цель - ВСУ уничтожили оккупантов: видео

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Беспилотник над вражескими позициями в Донбассе зафиксировал цели для уничтожения

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В сети появилась видеозапись с зафиксированными для уничтожения целями, снятая беспилотником ВСУ над позициями российско-оккупационных войск в Донбассе. Видео показали волонтеры из фонда Повернись живим в Facebook.

На одном из кадров запечатлено передвижение четверых боевиков по снегу и подпись. "Последний выход наемников", - отметили волонтеры.

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На другом кадре идет один боевик и подпись: "Ночью данная позиция была уничтожена".

"Ежедневная статистика ликвидированных боевиков начинается с разведки", - говорят в фонде.

За минувшие сутки российские оккупационные войска девять раз обстреляли позиции ВСУ. Противник, в том числе, потратил 100 мин. В результате один украинский военнослужащий ранен. В ответ на это ликвидированы двое боевиков и один ранен. Также силы ООС сбили дрон противника Орлан-10. С начала этих суток, 4 марта, было уже два обстрела.

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Теги: ВСУ, война, Донбасс, видео, повернись живим
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