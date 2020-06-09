Акция протеста. В оккупированном Антраците боевики задержали двух шахтеров

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Боевики задержали двух горняков шахты Комсомольская, участников акции протеста, во временно оккупированном Антраците. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа.

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По информации правозащитников, так называемая МГБ террористической организации ЛНР работает в поселке Дубовский (или Горняк), где расположена шахта. С 5 июня допрашивают работников предприятия с целью выявления инициаторов протеста.

Главу профсоюза шахты Георгия Чернецова допросили, но не задержали.

"На въезде в поселок Дубовский стоит блокпост, к семьям протестующих шахтеров приходило МГБ с целью повлиять на протестующих через семью. Также в Антрацитовском районе выключили мобильную связь, но работают приложения Whatsaap и Viber", - отмечается в сообщении.

Правозащитники считают, что действия террористов направлены на запугивание рабочих и уменьшение протестного движения на временно оккупированной территории Луганской области.

Собеседники на правах анонимности подтвердили LIGA.net информацию о задержании горняков.

Ранее шахтерам должны были до 1 июня вернуть долги по заработной плате за февраль (15%), март и апрель, но этого не произошло. С 5 июня на шахте началась акция протеста, горняки второй и третьей смены отказались подниматься на поверхность.

На шахте Комсомольской - два добывающих участка, уголь отправляют в Россию.

8 июня сообщалось , что во временно оккупированном Луганске вторые сутки нет мобильной связи оператора Vodafone Ukraine. Сегодня ситуация пока не изменилась.