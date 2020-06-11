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Пятые сутки Луганск и Донецк без мобильной связи: что происходит в оккупации

Пятые сутки Луганск и Донецк без мобильной связи: что происходит в оккупации - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
11.06.2020, 09:23

Жители Донецка и Луганска рассказали о ситуации в оккупации после того, как пропала мобильная связь оператора Vodafone Ukraine с 7 июня

Во временно оккупированном Луганске боевики запустили фейк, что мобильную связь оператора Vodafone Ukraine якобы специально отключила Украина, реагируя на "принятие "закона" о русском языке". Об этом LIGA.net сегодня сообщили местные жители в оккупации.

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"Новый фейк от боевиков: мобильной связи МТС не будет месяц, потому что в "ЛНР" (террористическая организация, - ред.) приняли государственный язык русский", - рассказал луганчанин Сергей на правах анонимности.  Он назвал "это полным бредом".

Другой собеседник добавил, что многие местные жители вообще толком ничего не знают о принятии этого псевдозакона.

"Я даже не знала о его существовании. В общем, массовые издевательства над людьми тут продолжаются. Боевики обкурились…Но в этот раз, видно, пошло не в то горло. У них мания величия, ждут реакции. Но Украине на них плевать, они - марионетки Путина", - убеждена луганчанка Марина.

По ее словам, люди уже привыкли, что тут постоянно что-то отключают. "Каждый выкручивается как может. Кто звонит по Лугакому (местный оператор, - ред.), кто по городскому или Viber", - уточнила она.

По информации LIGA.net, в Донецке также пропала мобильная связь оператора Vodafone Ukraine.

3 июня боевики террористической организации ЛНР приняли так называемый закон о внесении изменения в ст. 10 "Конституции ЛНР", который определяет русский язык единственным, имеющим статус якобы "государственного". Поэтому украинский язык и литературу убрали из изучения в школах и вузах города.

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ("отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений).
  • 8 июня сообщалось, что в Луганске вторые сутки нет мобильной связи оператора Vodafone Ukraine.
  • 9 июня пресс-служба Vodafone Ukraine сообщила, что мобильной связи нет из-за отсутствия электропитания на базовых станциях. Местные жители в городе рассказали LIGA.net, что пропагандистские российские СМИ распространили фейк и обвинили в очередной раз ВСУ, что они якобы повредили кабель.

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Арина Толина
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Vodafone Ukraine Украина Луганск мобильная связь Донецк фейки владимир ипутин
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