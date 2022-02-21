Путин собирает внеплановое заседание своего Совета безопасности – Песков
21.02.2022, 11:16
Владимир Путин (Фото - EPA)
Лидер РФ Владимир Путин созвал внеплановое заседание Совета безопасности России, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, предает пропагандистский ресурс ТАСС.
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Песков уточнил, что речь идет о "большом" заседании, а не о регулярных совещаниях с постоянными членами СБ РФ. По его словам, ожидается выступление самого Путина, и, возможно, доклады других участников.
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