Путин собирает внеплановое заседание своего Совета безопасности – Песков

Лидер РФ Владимир Путин созвал внеплановое заседание Совета безопасности России, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, предает пропагандистский ресурс ТАСС.

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Песков уточнил, что речь идет о "большом" заседании, а не о регулярных совещаниях с постоянными членами СБ РФ. По его словам, ожидается выступление самого Путина, и, возможно, доклады других участников.

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Сергей Бережной

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