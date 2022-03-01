Европарламент рассмотрит заявку Украины на вступление в ЕС

Европарламент рассмотрит заявку Украины на вступление в Евросоюз.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что заявка Украины на вступление – "легитимная и мы должны рассмотреть ее серьезно в эти тяжелые времена". "Мы должны заангажировать Еврокомиссию, чтобы выработать решение", – сказал он.

Президент Владимир Зеленский только что выступил перед Европарламентом по видеосвязи и сказал: Украина борется за выживание, – и это главная мотивация, – но и за то, чтобы быть равноправными членами Европы: "С нами ЕС точно будет крепче. Без вас Украина будет одинокой. Мы доказали свою силу, что мы, как минимум, такие же, как и вы. Докажите, что вы с нами".

Президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что Европарламент признает европейскую перспективу Украины: "Мы приветствуем, господин президент, заявку Украины на получение статуса кандидата и будем работать для достижения этой цели. Мы должны смотреть в будущее вместе".

По ее словам, Европарламент поддерживает Украину в борьбе за выживание "в этот темный момент нашей истории".

На заседании парламента присутствуют все топ-чиновники ЕС: президент Евросовета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.

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Валерия Кондратова

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