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"Не падаем духом и верим в победу": Как выживают под обстрелами Лисичанск и Северодонецк видео

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 12:23
Фото - скриншот из видеозаписи
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Министерство обороны опубликовало видеорепортаж о том, как выглядят и как выживают находящиеся вплотную к линии фронта Лисичанск и Северодонецк.

По информации главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, на утро 29 мая Северодонецк продолжают контролировать силы обороны Украины, российские оккупанты "не имеют успеха": они по-прежнему остаются в захваченном отеле "Мир" на окраине города, но вглубь городской застройки продвинуться не могут. 

Сергей Бережной
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северодонецк лисичанск
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