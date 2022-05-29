Министерство обороны опубликовало видеорепортаж о том, как выглядят и как выживают находящиеся вплотную к линии фронта Лисичанск и Северодонецк.

По информации главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, на утро 29 мая Северодонецк продолжают контролировать силы обороны Украины, российские оккупанты "не имеют успеха": они по-прежнему остаются в захваченном отеле "Мир" на окраине города, но вглубь городской застройки продвинуться не могут.

Сергей Бережной

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