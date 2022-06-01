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Трудный, но верный выбор. Успех ВСУ у Харькова и Изюма важнее неудачи в Северодонецке: ISW

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 03:39
Трудный, но верный выбор. Успех ВСУ у Харькова и Изюма важнее неудачи в Северодонецке: ISW - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Украинское военное командование поступило мудро, в отличие от российского, и не стало направлять больше резервов на оборону Северодонецка, но достигло важных успехов у Харькова и Изюма. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 31 мая.

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Как отмечается, военное руководство Украины мудро отказалось следовать за ошибочной расстановкой приоритетов российским диктатором Путиным, который сконцентрировался на битве за Северодонецк. 

"Киев мог бы направить больше резервов и ресурсов на оборону Северодонецка, но не сделал этого. В настоящее время украинские силы, по-видимому, отходят из Северодонецка, а не сражаются до конца – фактор, который позволил русским относительно быстро продвинуться в город после начала их полномасштабного штурма", – говорится в сводке ISW.

Аналитики подчеркивают, что и решение командования ВСУ не выделять больше ресурсов на спасение Северодонецка, и решение уйти из него были стратегически обоснованными, хотя и болезненными.

"Украина должна экономить свои более ограниченные ресурсы и сосредоточиться на возвращении критически важной территории, а не на защите территории, контроль над которой не будет определять исход войны или условия для возобновления войны", – заявили военные эксперты.

В ISW подчеркнули, что грамотная украинская расстановка приоритетов в контрнаступательных и оборонительных операциях вытолкнула россиян почти за пределы досягаемости артиллерии от Харькова и остановила наступление армии РФ из Изюма. Оба эти достижения являются более важными достижениями, чем оборона Северодонецка.

"Руководству Украины пришлось сделать невероятно трудный выбор в этой войне, и в целом оно сделало правильный выбор, по крайней мере, на уровне стратегических приоритетов, а также в темпах, масштабах и амбициозности своих контрнаступлений", – заявили в Институте.

Аналитики считают, что именно поэтому у Украины есть хорошие шансы остановить, а затем свести на нет успехи, которые в настоящее время достигает Россия.

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Наталия Медведева
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