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Пока РФ атакует Донбасс, на других фронтах ей приходится обороняться – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 09:07
Пока РФ атакует Донбасс, на других фронтах ей приходится обороняться – разведка Британии - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

Британская разведка заявила об успешных контрнаступательных действиях ВСУ в Херсонской области и безуспешных попытках россиян штурмовать Северодонецкий "карман". Свежая сводка опубликована в Twitter Минобороны Великобритании.

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"Россия продолжает попытки штурма Северодонецкого "кармана" с трех направлений, хотя украинская оборона держится. Маловероятно, что какая-либо из сторон получила значительные успехи за последние 24 часа", – сообщает британская разведка.

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что пока Россия концентрирует свое наступление на центральном направлении Донбасса, она стоит в обороне на своих флангах.

"Украинские силы недавно добились определенных успехов в контрнаступлении на юго-западе Херсонской области, в том числе удалось отвоевать плацдарм на восточном берегу реки Ингулец", – сказано в сообщении.

В разведке Британии отметили, что поскольку фронт оккупированной зоны простирается на более чем 500 км, как Россия, так и Украина сталкиваются с аналогичными проблемами в поддержании линии обороны, освобождая боеспособные подразделения для наступательных операций.

Также британская разведка сообщила, что на оккупированной территории Херсонской области Россия насильственно приводит свою "администрацию" в соответствие с администрацией РФ путем введения российского рубля и вынуждения местных учителей внедрять в школах российскую учебную программу и вводить русский язык.

"Россия, скорее всего, будет заявлять об оккупации Херсона как свидетельстве улучшения управления и уровня жизни украинского народа", – считают в разведке Британии.

Читайте также: Россияне безуспешно пытались наступать на Северодонецком направлении. ВСУ отбросили врага

Оксана Житнюк
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северодонецк Херсон британская разведка
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