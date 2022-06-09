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Россия нарастила натиск южнее Изюма. Они стагнировали там с апреля – британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 10:38
Россия нарастила натиск южнее Изюма. Они стагнировали там с апреля – британская разведка - Фото
Бои в Северодонецке (Фото: Сергей Гайдай/Telegram)

Россия продолжает вести бои в Северодонецке, а также пытается возобновить наступление в районе Изюма. Об этом сообщается в свежей сводке разведки Великобритании. 

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Разведчики сообщают, что в районе Северодонецка продолжаются бои, однако в последние двое суток группировка российских войск активизировала свои усилия в районе Изюма, чтобы продвинуться на юг. 

Отмечается, что продвижение россиян на Изюмском направлении застопорилось с апреля из-за действий ВСУ, которые замедлили продвижение России, умело используя местность. 

Вероятно, РФ пыталась восстановить группировку войск под Изюмом после тяжелых потерь, понесенных во время наступления на Киев, однако ее подразделения остаются недостаточно укомплектованными. 

"Россия, вероятно, стремится набрать обороты в этом районе, чтобы оказать дальнейшее давление на Северодонецк и получить возможность продвинуться вглубь Донецкой области", — сообщают британцы. 

Бои в районе Изюма и Северодонецка (Карта: ISW)

Читайте также: В Северодонецке решается судьба Донбасса – Зеленский

Дмитрий Гриниченко
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война северодонецк изюм британская разведка
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