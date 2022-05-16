NYT сравнил разгром российской переправы у Белогоровки с потоплением "Москвы"

Уничтожение российского батальона, пытавшегося переправиться через Северский Донец у Белогоровки, стало одной из самых больших потерь России с начала войны наравне с потоплением крейсера "Москва". Об этом пишет издание New York Times.

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Из 550 военных 74 мотострелковой бригады, брошенных на форсирование реки, погибли или были ранены до 485, говорится в публикации со ссылкой на оценки вашингтонского Института военных исследований (ISW). Потери техники составляют более 80 единиц.

A tally of Russian losses from the infamous failed Russian Siverskyi Donets river crossing near Bilohorivka.

In total 73 Russian equipment were destroyed/abandoned, including a BTG worth of AFVs.



Great thanks to J.P. for counting and sending it to me.



1/2#Russia #Ukraine pic.twitter.com/FyKtPogG8Z — BlueSauron (@Blue_Sauron) May 12, 2022

"Если оценки о гибели и ранениях сотен солдат подтвердятся, это будет одним из самых смертельных боев этой войны", – говорится в публикации.

По подсчетам украинской власти, с затопленного флагмана Черноморского флота РФ, ракетного крейсера "Москва", удалось спасти лишь 58 россиян из 510 находившихся на борту.

Масштабы разгрома возле Белогоровки косвенно подтверждаются многочисленными критическими сообщениями российских военных блогеров, которые начали прорываться через информационный пузырь Кремлевской пропаганды.

Один из самых известных YouTube-пропагандистов Кремля Юрий Подоляка прямо обвинил военное руководство РФ в преступлении из-за разгрома российских войск возле Белогоровки. "По глупости российского командования была сожжена как минимум одна батальонно-тактическая группа. Как минимум одна. Возможно, две", – заявил он несколько дней назад.

Другой популярный в России блогер "Старше Эдды" заявил, что может объяснить это поражение только идиотизмом или вредительством и саботажем.

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Андрей Водяный

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