NYT сравнил разгром российской переправы у Белогоровки с потоплением "Москвы"

Уничтожение российского батальона, пытавшегося переправиться через Северский Донец у Белогоровки, стало одной из самых больших потерь России с начала войны наравне с потоплением крейсера "Москва". Об этом пишет издание New York Times.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Из 550 военных 74 мотострелковой бригады, брошенных на форсирование реки, погибли или были ранены до 485, говорится в публикации со ссылкой на оценки вашингтонского Института военных исследований (ISW). Потери техники составляют более 80 единиц.

A tally of Russian losses from the infamous failed Russian Siverskyi Donets river crossing near Bilohorivka.

In total 73 Russian equipment were destroyed/abandoned, including a BTG worth of AFVs.



Great thanks to J.P. for counting and sending it to me.



1/2#Russia #Ukraine pic.twitter.com/FyKtPogG8Z