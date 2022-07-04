Зеленский создал 14 военных администраций в Донецкой области – список
Президент Владимир Зеленский создал 14 военных администраций в Донецкой области. Соответствующий указ от 4 июля опубликован на сайте Офиса президента.
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Зеленский создал следующие военные администрации:
Бахмутскую городскую военную администрацию Бахмутского района;
Великоновоселковскую поселковую военную администрацию Волновахского района;
Звановскую сельскую военную администрацию Бахмутского района;
Комарскую сельскую военную администрацию Волновахского района;
Краматорскую городскую военную администрацию Краматорского района;
Кураховскую городскую военную администрацию Покровского района;
Лиманскую городскую военную администрацию Краматорского района;
Николаевскую городскую военную администрацию Краматорского района;
Святогорскую городскую военную администрацию Краматорского района;
Северскую городскую военную администрацию Бахмутского района;
Соледарскую городскую военную администрацию Бахмутского района;
Часовоярскую городскую военную администрацию Бахмутского района;
Черкасскую поселковую военную администрацию Краматорского района;
Шаховскую сельскую военную администрацию Покровского района.
"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Донецкой областной военной администрации осуществить в соответствии с законом Украины о правовом режиме военного положения меры, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 этого указа. Этот указ вступает в силу со дня его обнародования", – сказано в документе.
- 3 июля Генштаб ВСУ сообщил об уходе украинских войск из Лисичанска. Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай заявил, что россияне имели там десятикратное преимущество, и украинские войска держали строй, даже когда это уже казалось невозможным.
- Генеральный штаб ВСУ заявил, что после захвата Лисичанска российские войска пытаются оттеснить Силы обороны на рубеж Северск – Федоровка – Бахмут.
- Советник министра обороны Юрий Сак отмечал, что в случае полного захвата Луганской области россиянами битва за Донбасс не будет закончена, а Украина сможет освободить свои земли.
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