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Зеленский создал 14 военных администраций в Донецкой области – список

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 20:02
Зеленский создал 14 военных администраций в Донецкой области – список - Фото
Владимир Зеленский (фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский создал 14 военных администраций в Донецкой области. Соответствующий указ от 4 июля опубликован на сайте Офиса президента.

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Зеленский создал следующие военные администрации: 

Бахмутскую городскую военную администрацию Бахмутского района;

Великоновоселковскую поселковую военную администрацию Волновахского района;

Звановскую сельскую военную администрацию Бахмутского района;

Комарскую сельскую военную администрацию Волновахского района;

Краматорскую городскую военную администрацию Краматорского района;

Кураховскую городскую военную администрацию Покровского района;

Лиманскую городскую военную администрацию Краматорского района;

Николаевскую городскую военную администрацию Краматорского района;

Святогорскую городскую военную администрацию Краматорского района;

Северскую городскую военную администрацию Бахмутского района;

Соледарскую городскую военную администрацию Бахмутского района;

Часовоярскую городскую военную администрацию Бахмутского района;

Черкасскую поселковую военную администрацию Краматорского района;

Шаховскую сельскую военную администрацию Покровского района.

"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Донецкой областной военной администрации осуществить в соответствии с законом Украины о правовом режиме военного положения меры, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 этого указа. Этот указ вступает в силу со дня его обнародования", – сказано в документе.

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Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский Донецкая область война военное положение военная администрация
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