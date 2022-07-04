Зеленский создал 14 военных администраций в Донецкой области – список

Президент Владимир Зеленский создал 14 военных администраций в Донецкой области. Соответствующий указ от 4 июля опубликован на сайте Офиса президента.

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Зеленский создал следующие военные администрации:

Бахмутскую городскую военную администрацию Бахмутского района;

Великоновоселковскую поселковую военную администрацию Волновахского района;

Звановскую сельскую военную администрацию Бахмутского района;

Комарскую сельскую военную администрацию Волновахского района;

Краматорскую городскую военную администрацию Краматорского района;

Кураховскую городскую военную администрацию Покровского района;

Лиманскую городскую военную администрацию Краматорского района;

Николаевскую городскую военную администрацию Краматорского района;

Святогорскую городскую военную администрацию Краматорского района;

Северскую городскую военную администрацию Бахмутского района;

Соледарскую городскую военную администрацию Бахмутского района;

Часовоярскую городскую военную администрацию Бахмутского района;

Черкасскую поселковую военную администрацию Краматорского района;

Шаховскую сельскую военную администрацию Покровского района.

"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Донецкой областной военной администрации осуществить в соответствии с законом Украины о правовом режиме военного положения меры, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 этого указа. Этот указ вступает в силу со дня его обнародования", – сказано в документе.

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Дмитрий Гриниченко

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