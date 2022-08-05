Роспропаганда раздувает фейки, что контрнаступления ВСУ якобы не будет – аналитики СНБО

Российская пропаганда отрицает возможность контрнаступления украинских военнослужащих, а в качестве "доказательств" ссылается на ряд публикаций в западных СМИ, манипулируя их содержанием. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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"В качестве доказательств того, что Украина не имеет возможности осуществлять контрнаступление на любом участке линии фронта, кремлевские медиа манипулируют материалами западных СМИ", – заявили в ЦПД.

Так, ссылаясь на статьи Financial Times, Libération и El País, Россия делает вывод, приводя его как свершившийся факт, что Украина якобы не рассчитывает получить достаточное количество иностранного вооружения и не имеет планов на контрнаступление.

На самом же деле, как подчеркнули в ЦПД, перечисленные медиа пишут о том, как тяжелое вооружение, которое поставляют или планируют поставлять Украине другие страны, может изменить ситуацию на поле боя.

"Россия использует механизм "констатации факта" и предоставляет внутреннему потребителю желаемую информацию как не подлежащую сомнению", – заявили в ЦПД.

Также в ЦПД напомнили, что по состоянию на 1 августа ВСУ деоккупировали 46 населенных пунктов Херсонской области.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военнослужащим отбить временно оккупированные прибрежные районы на юге страны.

9 июля министр по временно оккупированным территориям Ирина Верещук и советник главы ОП Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться, чтобы облегчить деоккупацию.

В конце июля глава МИД РФ Сергей Лавров пожаловался, что Москва якобы готова к переговорам, а Украина говорит о победе на поле боя. В МИД Украины назвали это уловкой для срыва контрнаступления ВСУ.

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Оксана Житнюк

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