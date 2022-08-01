В Херсонской области деоккупировали уже 46 населенных пунктов – ОВА

За время войны в Херсонской области из-под оккупации были освобождены 46 населенных пунктов, сказал и.о. председателя Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий на брифинге в понедельник.

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"На сегодняшний день в Херсонской области уже деоккупированы 46 населенных пунктов, большинство часть – это северная часть, которая граничит с Днепропетровской областью, и немного на юге, на границе с Николаевской областью", — сказал Бутрий на онлайн-брифинге в понедельник.

По словам Бутрия, на деоккупированной территории "есть села, которые практически разрушены на 90% – они и сегодня находятся под постоянными обстрелами, население преимущественно уехало".

Он уверен, что жители оккупированной территории в подавляющем большинстве ждут прихода ВСУ.

"То небольшое количество предателей и перебежчиков – это не все население нашей Херсонщины, даже не 1%. Это единицы, которых просто показывают", — сказал Бутрий.

Он призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы.

"Чтобы обезопасить себя, я рекомендую эвакуироваться на более безопасную территорию до освобождения", — сказал Бутрий.

Андрей Водяный

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