В Херсонской области деоккупировали уже 46 населенных пунктов – ОВА
За время войны в Херсонской области из-под оккупации были освобождены 46 населенных пунктов, сказал и.о. председателя Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий на брифинге в понедельник.
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"На сегодняшний день в Херсонской области уже деоккупированы 46 населенных пунктов, большинство часть – это северная часть, которая граничит с Днепропетровской областью, и немного на юге, на границе с Николаевской областью", — сказал Бутрий на онлайн-брифинге в понедельник.
По словам Бутрия, на деоккупированной территории "есть села, которые практически разрушены на 90% – они и сегодня находятся под постоянными обстрелами, население преимущественно уехало".
Он уверен, что жители оккупированной территории в подавляющем большинстве ждут прихода ВСУ.
"То небольшое количество предателей и перебежчиков – это не все население нашей Херсонщины, даже не 1%. Это единицы, которых просто показывают", — сказал Бутрий.
Он призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы.
"Чтобы обезопасить себя, я рекомендую эвакуироваться на более безопасную территорию до освобождения", — сказал Бутрий.
- 31 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия начала перекидывать войска с востока на юг Украины.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов 27 июля заявил, что Россия стягивает большое количество сил на Херсонское направление.
- 10 июля министр обороны Алексей Резников сказал, что Зеленский приказал освободить юг Украины.
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