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Украина вернет ключевые территории до конца года, будет успешное контрнаступление — Волкер

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 13:59
Украина вернет ключевые территории до конца года, будет успешное контрнаступление — Волкер - Фото
Курт Волкер (Фото: EPA)

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что до конца года Украина проведет успешное контрнаступление. Такой прогноз он озвучил в интервью Европейской правде. 

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По его словам, Украина вернет "некоторые ключевые территории" до конца 2022 года в результате успешного контрнаступления. 

"В следующем году мы увидим дальнейшие попытки Украины выбить россиян со своей земли, наверное, тоже, до определенной меры, успешные. При этом зима повлияет на украинскую армию, но также она будет влиять на российскую армию, а она сейчас слишком растянута, она дальше от своей земли, их военным будет сложнее получать поставки пищи, топлива, оружия", — сказал дипломат. 

Волкер заявил, что сложная зима для российской армии создаст возможности для Украины уже зимой, а весной россияне будут истощены. 

"Поэтому я бы не говорил, что отвоеванное по состоянию на осень является пределом Украины. Да, наверное, зимой будет пауза, но она пойдет не на пользу России", — резюмировал он.

Читайте также: Роспропаганда раздувает фейки, что контрнаступления ВСУ якобы не будет – аналитики СНБО 

Дмитрий Гриниченко
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Курт Волкер война контрнаступление ВСУ
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