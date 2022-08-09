Украина вернет ключевые территории до конца года, будет успешное контрнаступление — Волкер

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что до конца года Украина проведет успешное контрнаступление. Такой прогноз он озвучил в интервью Европейской правде.

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По его словам, Украина вернет "некоторые ключевые территории" до конца 2022 года в результате успешного контрнаступления.

"В следующем году мы увидим дальнейшие попытки Украины выбить россиян со своей земли, наверное, тоже, до определенной меры, успешные. При этом зима повлияет на украинскую армию, но также она будет влиять на российскую армию, а она сейчас слишком растянута, она дальше от своей земли, их военным будет сложнее получать поставки пищи, топлива, оружия", — сказал дипломат.

Волкер заявил, что сложная зима для российской армии создаст возможности для Украины уже зимой, а весной россияне будут истощены.

"Поэтому я бы не говорил, что отвоеванное по состоянию на осень является пределом Украины. Да, наверное, зимой будет пауза, но она пойдет не на пользу России", — резюмировал он.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военнослужащим отбить временно оккупированные прибрежные районы на юге страны.

9 июля министр по временно оккупированным территориям Ирина Верещук и советник главы ОП Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться, чтобы облегчить деоккупацию.

В конце июля глава МИД РФ Сергей Лавров пожаловался, что Москва якобы готова к переговорам, а Украина говорит о победе на поле боя. В МИД Украины назвали это уловкой для срыва контрнаступления ВСУ.

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Дмитрий Гриниченко

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