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СБУ ведет следствие против высокопоставленного военного из-за его интервью – Маляр

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 18:22
СБУ ведет следствие против высокопоставленного военного из-за его интервью – Маляр - Фото
Анна Маляр (фото: Ганна Маляр/Facebook)

СБУ ведет следствие против высокопоставленного военного – он озвучил в интервью информацию, которая раскрывает стратегические планы ВСУ. Об этом сообщила замглавы Минобороны Анна Маляр.

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Она отметила, что Минобороны вместе с СБУ работают над предотвращением утечки важной военной информации – в частности, через СМИ и другие публичные коммуникации.

"Дело в том, что утечка такого рода информации срывает планы ВСУ, поскольку враг корректирует свои действия и использует эту информацию против нас", – написала Маляр.

По ее словам, на днях СБУ установила, что в интервью военного с высоким званием известному изданию содержится информация, "которая по отдельным показателям раскрывает сведения о содержании стратегических (оперативных) планов применения Вооруженных Сил Украины, вопросов подготовки, организации ведения боевых действий".

"По данному факту ведется следствие в установленном законом порядке", – сообщила замминистра.

Читайте также: СБУ задержала в Киеве российского агента: собирал данные о западном оружии как "эксперт"

Вадим Ребрина
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ВСУ сбу Анна Маляр
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