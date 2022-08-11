СБУ ведет следствие против высокопоставленного военного из-за его интервью – Маляр
СБУ ведет следствие против высокопоставленного военного – он озвучил в интервью информацию, которая раскрывает стратегические планы ВСУ. Об этом сообщила замглавы Минобороны Анна Маляр.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Она отметила, что Минобороны вместе с СБУ работают над предотвращением утечки важной военной информации – в частности, через СМИ и другие публичные коммуникации.
"Дело в том, что утечка такого рода информации срывает планы ВСУ, поскольку враг корректирует свои действия и использует эту информацию против нас", – написала Маляр.
По ее словам, на днях СБУ установила, что в интервью военного с высоким званием известному изданию содержится информация, "которая по отдельным показателям раскрывает сведения о содержании стратегических (оперативных) планов применения Вооруженных Сил Украины, вопросов подготовки, организации ведения боевых действий".
"По данному факту ведется следствие в установленном законом порядке", – сообщила замминистра.
Читайте также: СБУ задержала в Киеве российского агента: собирал данные о западном оружии как "эксперт"
Комментарии