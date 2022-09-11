Россия ударила ракетой по центру Днепра. Есть раненые

Россия ночью в воскресенье нанесла ракетный удар по центру Днепра, сообщил городской голова Борис Филатов.

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"На день города решили нас "поздравить" и влупили по центру Днепра ракетой. Куда стреляли и с какой целью – опять непонятно. Исключительно террор и запугивание", – говорится в Telegram Филатова.

По предварительной информации, погибших не было, но есть раненые.

ОБНОВЛЕНО в 7:47. Глава обладминистрации Валентин Резниченко сообщил, что ракетный удар по Днепру пришелся прямо по жилому кварталу.

Ранен 72-летний мужчина, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Повреждены административные здания, магазины, рынок, склады и жилые дома.

Кроме Днепра, россияне обстреляли Никополь и Марганецкую громаду.

В Никополе в результате артиллерийского обстрела (прилетело более 35 снарядов) получили ранения двое госпитализированных и одна женщина.

Повреждены 35 многоэтажных и частных домов, несколько учебных заведений, амбулатория, объект промышленной инфраструктуры, автомобили, газопроводы и линии электропередач.

10 сентября россияне нанесли ракетные удары по трем районам Днепропетровской области.

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Андрій Водяний

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