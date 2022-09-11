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Россия ударила ракетой по центру Днепра. Есть раненые

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2022, 06:53
Россия ударила ракетой по центру Днепра. Есть раненые - Фото
Фото: Валентин Резніченко / Telegram

Россия ночью в воскресенье нанесла ракетный удар по центру Днепра, сообщил городской голова Борис Филатов.

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"На день города решили нас "поздравить" и влупили по центру Днепра ракетой. Куда стреляли и с какой целью – опять непонятно. Исключительно террор и запугивание", – говорится в Telegram Филатова.

По предварительной информации, погибших не было, но есть раненые.

ОБНОВЛЕНО в 7:47. Глава обладминистрации Валентин Резниченко сообщил, что ракетный удар по Днепру пришелся прямо по жилому кварталу.

Ранен 72-летний мужчина, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Повреждены административные здания, магазины, рынок, склады и жилые дома.

Россия ударила ракетой по центру Днепра. Есть раненые

Россия ударила ракетой по центру Днепра. Есть раненые

Россия ударила ракетой по центру Днепра. Есть раненые

Россия ударила ракетой по центру Днепра. Есть раненые

Кроме Днепра, россияне обстреляли Никополь и Марганецкую громаду.

В Никополе в результате артиллерийского обстрела (прилетело более 35 снарядов) получили ранения двое госпитализированных и одна женщина.

Повреждены 35 многоэтажных и частных домов, несколько учебных заведений, амбулатория, объект промышленной инфраструктуры, автомобили, газопроводы и линии электропередач.

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Андрій Водяний
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