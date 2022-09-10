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Россияне нанесли ракетные удары по Днепропетровской области — подробности от ОВА

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2022, 08:07
Россияне нанесли ракетные удары по Днепропетровской области — подробности от ОВА - Фото
Валентин Резниченко (Фото: Валентин Резниченко/Telegram)

Российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по трем районам Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, противник атаковал Днепровский, Никопольский и Синельниковский районы региона. 

Днепровский район попал под удар двух крылатых ракет, одну из которых сбили силы противовоздушной обороны, вторая попала в объекты промышленной инфраструктуры — там вспыхнул пожар, пострадавших нет. 

В Никопольском районе под удар тяжелой артиллерии попали Никополь и Марганецкая громада, жертв нет. По Синельниковскому району прилетело несколько ракет, люди не пострадали, разрушено фермерское хозяйство. 

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Дмитро Гриниченко
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