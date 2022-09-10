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Россияне пытались нанести удар по Днепру. ПВО сбила крылатую ракету — ВК "Восток"

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2022, 06:09
Россияне пытались нанести удар по Днепру. ПВО сбила крылатую ракету — ВК
Российский бомбардировщик (Фото: росСМИ)

Российские оккупанты пытались нанести ракетный удар по Днепру в ночь на 10 сентября, противовоздушная оборона сбила крылатую ракету. Об этом сообщила пресс-служба воздушного командования "Восток".

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Около 01:18 в городе была объявлена воздушная тревога — жители услышали взрывы. 

Военные подтвердили работу сил ПВО в городе и заявили, что сбили одну крылатую ракету противника.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина создала уникальную систему противовоздушной обороны, которой не существует нигде в мире.

Была разработана система оповещений, ракетам россиян противодействуют зенитно-ракетными комплексами, истребителями и переносными ЗРК.

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Дмитро Гриниченко
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