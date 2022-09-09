Воздушные силы: Украина создала уникальную систему ПВО, есть много тактических приемов

Украина создала уникальную систему противовоздушной обороны, которой не существует нигде в мире. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина.

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По его словам, в Украине организован "оптимальный и реалистичный вариант" ПВО.

"Мы фактически создали уникальную систему противовоздушной обороны, которой нет нигде в мире. Мы воюем старыми советскими средствами, используя разнообразные тактические приемы", — сказал Игнат.

Он отметил, что была разработана система оповещений, ракетам россиян противодействуют зенитно-ракетными комплексами, истребителями и переносными ЗРК — по всей стране расставлены бойцы, которые также должны реагировать и перехватывать ракеты, есть визуальные посты наблюдения.

"Что нужно делать? Усиливать нашу систему ПВО новыми современными средствами, которые идут нам на вооружение. Это, в частности, NASAMS и IRIS-T. Но, к сожалению, того количества, которое нам пока планируют передать, будет мало. Хотя это будет первый шаг, когда партнеры передадут нам тяжелые комплексы ПВО западного образца", — заявил он.

Спикер ВС подчеркнул, что можно надеяться, что системы NASAMS Украине могут поставить и другие страны, кроме США, так как немало государств имеют на вооружении данные комплексы.

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Дмитро Гриниченко

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