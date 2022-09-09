Воздушные силы: Украина создала уникальную систему ПВО, есть много тактических приемов
Украина создала уникальную систему противовоздушной обороны, которой не существует нигде в мире. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина.
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По его словам, в Украине организован "оптимальный и реалистичный вариант" ПВО.
"Мы фактически создали уникальную систему противовоздушной обороны, которой нет нигде в мире. Мы воюем старыми советскими средствами, используя разнообразные тактические приемы", — сказал Игнат.
Он отметил, что была разработана система оповещений, ракетам россиян противодействуют зенитно-ракетными комплексами, истребителями и переносными ЗРК — по всей стране расставлены бойцы, которые также должны реагировать и перехватывать ракеты, есть визуальные посты наблюдения.
"Что нужно делать? Усиливать нашу систему ПВО новыми современными средствами, которые идут нам на вооружение. Это, в частности, NASAMS и IRIS-T. Но, к сожалению, того количества, которое нам пока планируют передать, будет мало. Хотя это будет первый шаг, когда партнеры передадут нам тяжелые комплексы ПВО западного образца", — заявил он.
Спикер ВС подчеркнул, что можно надеяться, что системы NASAMS Украине могут поставить и другие страны, кроме США, так как немало государств имеют на вооружении данные комплексы.
- США ожидают, что первые NASAMS будут в Украине осенью.
- 26 августа США объявили, что заключили контракт на производство NASAMS для Украины на $182 млн. Работы должны закончиться в 2024 году. Это – часть пакета помощи от 1 июля, объяснили в Пентагоне.
- В рекордный пакет помощи США на $3 млрд от 24 августа входят шесть комплексов NASAMS. Цель пакета – укрепление ВСУ в средней и долгосрочной перспективе.
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